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The Guardian

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Ізраїль завдав нових ударів по Газі: загинули 33 людини

Київ • УНН

 • 20295 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі, внаслідок чого загинули 12 жінок та 8 дітей. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Ізраїль завдав нових ударів по Газі: загинули 33 людини

Деталі

Така кількість жертв робить авіаудар по трьох будівлях найбільш смертоносним одиничним нападом з початку запеклих боїв між Ізраїлем і Палестиною на цій території. Ще 50 осіб отримали поранення в результаті атаки.

У свою чергу раніше ізраїльські військові заявили, що зруйнували будинок головного лідера ХАМАС в Газі Яхіе Сінвара в ході окремого удару по південному місту Хан-Юніс.

Доповнення 

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти. Ще 1200 палестинців були поранені.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей. ХАМАС із сектору Газа випустив 2,9 тисячі ракет.

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