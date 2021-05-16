Израиль нанес новых ударов по Газе: погибли 33 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Израиль нанес новых авиаударов по Газе, в результате чего погибли 12 женщин и 8 детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Такое количество жертв делает авиаудар по трем зданиях самым смертоносным единичным нападением с начала ожесточенных боев между Израилем и Палестиной на этой территории. Еще 50 человек получили ранения в результате атаки.
В свою очередь ранее израильские военные заявили, что разрушили дом главного лидера ХАМАС в Газе Яхие Синвара в ходе отдельного удара по южному городу Хан-Юнис.
Дополнение
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинцы , 47 среди которых — дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.
Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей. ХАМАС из сектора Газа выпустил 2,9 тысячи ракет.