В Ізраїлі зруйнували будинки двох бойовиків ХАМАСу

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Атакували будинки Тісара Мабашара, командира “батальйону”, що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тама, командира “бригади” бойовиків з міста Дір аль-балах.

Будинки були задіяні в терористичній інфраструктурі і використовувалися як склади для зберігання зброї, тому їх руйнування — удар по військовим потенціалом ХАМАСу.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила офіс голови служби безпеки ХАМАС в секторі Гази. З сектора Газа з 10 травня випустили по Ізраїлю більше 2,8 тис. ракет.