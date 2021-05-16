В Израиле разрушили дома двух боевиков ХАМАСа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Атаковали дома Тисара Мабашара, командира “батальона”, действующего в Хан-Юнисе, и Ази Тама, командира “бригады” боевиков из города Дир аль-баллах.
Дома были задействованы в террористической инфраструктуре и использовались как склады для хранения оружия, поэтому их разрушения — удар по военным потенциалом ХАМАСа.
Напомним
Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. Ракет.