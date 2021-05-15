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Сектор Газа випустив по Ізраїлю більше 2,8 тис. ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. З сектора Газа з 10 травня випустили по Ізраїлю більше 2,8 тис. ракет, понад 400 з яких впали на території анклаву. Про це пише УНН з посиланням на Trend.

Сектор Газа випустив по Ізраїлю більше 2,8 тис. ракет

Цитата

“З початку обстрілів по Ізраїлю випущено більше 2 800 ракет. 430 з них впали на території Гази, заподіяли там збиток і привели до жертв і постраждалих. Армія в свою чергу вразила 672 військові цілі в секторі.

В результаті наших ударів по Газі були вражені заводи з виробництва ракет, склади, підземні тунельні комплекси, які важливі для ХАМАС для атак на Ізраїль. За цей час ми ліквідували 75 ворогів з числа оперативників радикалів, які безпосередньо залучені в атаки на нас”, — повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ХАМАС) Джонатан Конрікус.

За його словами, озвучена цифра — це “поки що результат дуже скромних підрахунків і триваючого вивчення розвідданих”.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров’я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.

Тим часом усі іноземні авіакомпанії призупинили рейси до головного аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона з міркувань безпеки, повідомили ЗМІ.

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