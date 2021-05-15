Сектор Газа выпустил по Израилю более 2,8 тыс. ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава. Об этом пишет УНН со ссылкой на Trend.
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“С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе.
В результате наших ударов по Газе были поражены заводы по производству ракет, склады, подземные туннельные комплексы, которые важны для ХАМАС для атак на Израиль. За это время мы ликвидировали 75 врагов из числа оперативников радикалов, которые непосредственно вовлечены в атаки на нас ”, - сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ХАМАС) Джонатан Конрикус.
По его словам, озвученная цифра — это “пока результат очень скромных подсчетов и продолжающегося изучения разведданных”.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.
Между тем все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в главного аэропорта Израиля имени Бен Гуриона из соображений безопасности, сообщили СМИ .