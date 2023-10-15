Ізраїль відновив подачу води в Газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив, що Єрусалим відновив водопостачання до сектору Газа після того, як його припинили після терористичної атаки ХАМАС минулої суботи. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Про рішення відновити подачу води в Газу раніше повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Він сказав CNN, що його ізраїльські колеги повідомили його про це протягом останньої години.
Салліван також зазначив, що Єрусалим дозволить ввезення продовольства, води і медикаментів в Газу “після введення облоги анклаву, оскільки, схоже, готується до наземної операції зі знищення ХАМАС”.
Радник Білого дому з національної безпеки уточнив, що Ізраїль “не взяв на себе зобов'язання дозволити постачання електроенергії і палива” в Газу, на які, за його словами, не поширюються ті ж правила, що і на закони збройного конфлікту.
Доповнення
Ізраїль відклав на декілька днів початок наземної операції в Секторі Газа через несприятливі погодні умови. Про це The New York Times написав сьогодні вранці з посиланням на свої джерела в ЦАХАЛ.