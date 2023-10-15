Израиль возобновил подачу воды в Газу

Детали

О решении возобновить подачу воды в Газу ранее сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал CNN, что его израильские коллеги сообщили ему об этом в течение последнего часа.

Салливан также отметил, что Иерусалим разрешит ввоз продовольствия, воды и медикаментов в Газу “после введения осады анклава, поскольку, похоже, готовится к наземной операции по уничтожению ХАМАС”.

Советник Белого дома по национальной безопасности уточнил, что Израиль “не взял на себя обязательства разрешить поставки электроэнергии и топлива” в Газу, на которые, по его словам, не распространяются те же правила, что и на законы вооруженного конфликта.

Дополнение

Израиль отложил на несколько дней начало наземной операции в Секторе Газа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом The New York Times написал сегодня утром со ссылкой на свои источники в ЦАХАЛ.