Ізраїль скорочує постачання палива до сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав скоротити поставки палива до сектору Газа вдвічі, передає УНН із посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що Нетаньяху наказав військовим скоротити поставки палива до сектору Газа вдвічі у відповідь на ракетні удари з прибережної смуги, посиливши напруженість уздовж південного кордону Ізраїлю.
Прем'єр також доручив своїм співробітникам підготувати плани будівництва нового району в поселенні на Західному березі недалеко від того місця, де минулого тижня в результаті вибуху загинула ізраїльська дівчина.
Ізраїль заявив, що вибух був палестинської атакою.
Нетаньяху наказав, щоб заходи в секторі Газа вступили в силу негайно і до подальшого повідомлення. Очікується, що скорочення посилить і без того жахливий потік електроенергії до збіднілої прибережної смуги.
Нагадаємо, палестинські радикали з сектора Газа випустили три ракети по Ізраїлю, дві з яких були перехоплені системою ППО.
Винищувачі армії Ізраїлю завдали удару в Сирії для попередження атаки іранських безпілотників по ізраїльських цілях.
Потім ВПС Ізраїлю завдали удару по військовій базі руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на вчинений раніше палестинськими радикалами обстріл ізраїльської території.
Згодом стало відомо, що сили Ізраїлю завдали за допомогою безпілотників удари по позиціях радикального угруповання Народний фронт звільнення Палестини - Головне командування (НФОП-ГК) в Лівані.