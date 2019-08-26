Израиль сокращает поставки топлива в сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что Нетаньяху приказал военным сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое в ответ на ракетные удары с прибрежной полосы, усилив напряженность вдоль южной границы Израиля.
Премьер также поручил своим сотрудникам подготовить планы строительства нового района в поселении на Западном берегу недалеко от того места, где на прошлой неделе в результате взрыва погибла израильская девушка.
Израиль заявил, что взрыв был палестинской атакой.
Нетаньяху приказал, чтобы меры в секторе Газа вступили в силу немедленно и до дальнейшего уведомления. Ожидается, что сокращение усилит и без того ужасный поток электроэнергии в обедневшую прибрежную полосу.
Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.
Истребители армии Израиля нанесли удар в Сирии для предупреждения атаки иранских беспилотников по израильским целям.
Затем ВВС Израиля нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее палестинскими радикалами обстрел израильской территории.
Вскоре стало известно, что силы Израиля нанесли с помощью беспилотников удары по позициям радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК) в Ливане.