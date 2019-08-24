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Армія Ізраїлю завдала удару по Сирії

Армія Ізраїлю завдала удару по Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Винищувачі армії Ізраїлю проти ночі на неділю завдали удару в Сирії для попередження атаки іранських безпілотників по ізраїльських цілях. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

За інформацією агентства SANA, сирійська система протиповітряної оборони відбиває напад на Дамаск. У небі над містом пролунало кілька вибухів.

Агентство не уточнило, хто є атакуючої стороною і яку саме зброю вона застосовує.

Нагадаємо, Ізраїль розширив територію авіаударів та атакував два нових іранських табори.

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