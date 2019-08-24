Армія Ізраїлю завдала удару по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Винищувачі армії Ізраїлю проти ночі на неділю завдали удару в Сирії для попередження атаки іранських безпілотників по ізраїльських цілях. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
За інформацією агентства SANA, сирійська система протиповітряної оборони відбиває напад на Дамаск. У небі над містом пролунало кілька вибухів.
Агентство не уточнило, хто є атакуючої стороною і яку саме зброю вона застосовує.
Нагадаємо, Ізраїль розширив територію авіаударів та атакував два нових іранських табори.