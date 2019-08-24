Армия Израиля нанесла удар по Сирии

По информации агентства SANA, сирийская система противовоздушной обороны отражает нападение на Дамаск. В небе над городом прогремело несколько взрывов.

Агентство не уточнило, кто является атакующей стороной и какое именно оружие она применяет.

Напомним, Израиль расширил территорию авиаударов и атаковал два новых иранских лагеря.