Армия Израиля нанесла удар по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Истребители армии Израиля в ночь на воскресенье нанесли удар в Сирии для предупреждения атаки иранских беспилотников по израильским целям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
По информации агентства SANA, сирийская система противовоздушной обороны отражает нападение на Дамаск. В небе над городом прогремело несколько взрывов.
Агентство не уточнило, кто является атакующей стороной и какое именно оружие она применяет.
Напомним, Израиль расширил территорию авиаударов и атаковал два новых иранских лагеря.