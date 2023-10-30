Ізраїль назвав втрати серед військових з початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За період активних бойових дій в Ізраїлі Армія оборони ЦАХАЛ втратила 311 своїх військовослужбовців загиблими. Про це на брифінгу повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає УНН.
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За його словами, сім'ї всіх убитих та ще 230-ти заручників отримали відповідні сповіщення.
Також речник зазначив, що наземні операції ЦАХАЛ на півночі Гази тривають. Військові просуваються згідно з планом, поступово розширюючи наземну активність і масштаби своїх сил у регіоні.
Крім того, за словами Хагарі, ізраїльська армія вдарила по військових цілях та інфраструктурі терористичної організації "Хезболла".
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