Израиль назвал потери среди военных с начала войны
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. За период активных боевых действий в Израиле Армия обороны ЦАХАЛ потеряла 311 своих военнослужащих погибшими. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр адмирал Даниэль Хагари, передает УНН.
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По его словам, семьи всех убитых и еще 230 заложников получили соответствующие уведомления.
Хагари также отметил, что наземные операции ЦАХАЛа на севере Газы продолжаются. Военные продвигаются согласно плану, постепенно расширяя наземную активность и масштабы своих сил в регионе.
Кроме того, по словам Хагари, израильская армия нанесла удар по военным целям и инфраструктуре террористической организации "Хезболла".
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