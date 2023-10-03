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Ізраїль атакував пости Збройних Сил Сирії: двоє солдатів травмовано

Ізраїль атакував пости Збройних Сил Сирії: двоє солдатів травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Двоє солдатів отримали поранення внаслідок ізраїльської повітряної атаки на пости сирійських збройних сил у східній частині сирійської провінції Дейр-ель-Зор у понеділок. Про це повідомили сирійські державні ЗМІ рано у вівторок з посиланням на військове джерело, пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

«Близько 23:50 2 жовтня ізраїльський ворог здійснив повітряний удар по деяких об’єктах наших збройних сил в районі Дейр-ель-Зор, агресія призвела до поранень двох солдатів і певних матеріальних втрат, ", - зазначило джерело.

З боку ізраїльської армії не було жодних коментарів.

Доповнення

Ізраїль протягом багатьох років здійснює напади на те, що він назвав пов'язаними з Іраном об'єктами в Сирії, де вплив Тегерана зріс після того, як він почав підтримувати президента Башара Асада в громадянській війні, яка почалася в 2011 році.

Сотні тисяч людей загинули, а мільйони залишилися без даху над головою після того, як протести проти Асада в 2011 році переросли в громадянську війну, яка залучила іноземні держави і залишила Сирію розділеною на зони контролю.

Нагадаємо

У середині вересня двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місті Тартус поблизу батьківщини президента Башара Асада.

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