Израиль атаковал посты Вооруженных Сил Сирии: двое солдат травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Двое солдат получили ранения в результате израильской воздушной атаки на посты сирийских вооруженных сил в восточной части сирийской провинции Дейр-эль-Зор в понедельник. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ рано во вторник со ссылкой на военный источник, пишет Reuters, передает УНН.
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«Около 23:50 2 октября израильский враг совершил воздушный удар по некоторым объектам наших вооруженных сил в районе Дейр-эль-Зор, агрессия привела к ранениям двух солдат и определенным материальным потерям,", - отметил источник.
Со стороны израильской армии не было никаких комментариев.
Дополнение
Израиль в течение многих лет осуществляет нападения на то, что он назвал связанными с Ираном объектами в Сирии, где влияние Тегерана возросло после того, как он начал поддерживать президента Башара Асада в гражданской войне, которая началась в 2011 году.
Сотни тысяч людей погибли, а миллионы остались без крова после того, как протесты против Асада в 2011 году переросли в гражданскую войну, которая вовлекла иностранные государства и оставила Сирию разделенной на зоны контроля.
Напомним
В середине сентября двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус вблизи родины президента Башара Асада.