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Ізраїль вдарив по сирійським цілям

Ізраїль вдарив по сирійським цілям

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місті Тартус поблизу батьківщини президента Башара Асада. Про це повідомили в середу сирійські державні ЗМІ, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Подробиць про конкретні місця, які були уражені, немає.

Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків. Інших подробиць у ньому не було.

Зазначається, що останній удар також завдано поряд із військовою базою в південній частині Хами, військовим аеропортом Шуайрат на південний схід від центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку росія, головний союзник Асада, укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців.

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваним іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені військові сили росії.

Доповення

Ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнення посилення Ірану в Сирії.

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