Израиль ударил по сирийским целям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус вблизи родины президента Башара Асада. Об этом сообщили в среду сирийские государственные СМИ, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Подробностей о конкретных местах, которые были поражены, нет.
Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты ударили по окрестностям Хамы и нанесли лишь определенный материальный ущерб. Других подробностей в нем не было.
Отмечается, что последний удар также был нанесен рядом с военной базой в южной части Хамы, военным аэропортом Шуайрат к юго-востоку от центральной провинции Хомс.
Эта база является одной из главных военно-воздушных баз страны, которую россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев.
За последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены военные силы россии.
Дополнение
Израильские и региональные военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедление усиления Ирана в Сирии.
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