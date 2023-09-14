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Израиль ударил по сирийским целям

Израиль ударил по сирийским целям

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус вблизи родины президента Башара Асада. Об этом сообщили в среду сирийские государственные СМИ, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Подробностей о конкретных местах, которые были поражены, нет.

Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты ударили по окрестностям Хамы и нанесли лишь определенный материальный ущерб. Других подробностей в нем не было.

Отмечается, что последний удар также был нанесен рядом с военной базой в южной части Хамы, военным аэропортом Шуайрат к юго-востоку от центральной провинции Хомс.

Эта база является одной из главных военно-воздушных баз страны, которую россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев.

За последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены военные силы россии.

Дополнение

Израильские и региональные военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедление усиления Ирана в Сирии.

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