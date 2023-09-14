Во время митинга в секторе Газа взорвалась бомба: пять человек погибли

Детали

Толпы палестинцев, многие из которых подростки, собрались у границы с Израилем, когда вспыхнуло насилие, сообщили очевидцы и израильская армия.

Как сообщает издание, бомба, вероятно, ручная граната, которую нес протестующий, сдетонировала.

В результате взрыва погибли пять человек и еще 19 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения, управляемое палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Источник службы безопасности ХАМАС, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что "бомба взорвалась в нескольких метрах (ярдах) от израильского забора".

Израильская армия заявила, что сотни людей участвовали в “жестоких беспорядках” у ограждения на севере сектора Газа, добавив, что в солдат было брошено несколько “взрывных устройств и гранат”.

Напомним

Тысячи израильтян протестовали в субботу против жесткой правительственной реформы судебной системы в преддверии судебного слушания по основному элементу противоречивых реформ, которые раскололи нацию.