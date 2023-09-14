Во время митинга в секторе Газа взорвалась бомба: пять человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило, что в среду в результате взрыва бомбы в секторе Газа погибли по меньшей мере пятеро палестинцев. Это произошло, когда митинг, посвященный выходу Израиля из анклава в 2005 году, приобрел насильственный характер. Об этом сообщает Al Аrabiya, пишет УНН.
Детали
Толпы палестинцев, многие из которых подростки, собрались у границы с Израилем, когда вспыхнуло насилие, сообщили очевидцы и израильская армия.
Как сообщает издание, бомба, вероятно, ручная граната, которую нес протестующий, сдетонировала.
В результате взрыва погибли пять человек и еще 19 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения, управляемое палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.
Источник службы безопасности ХАМАС, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что "бомба взорвалась в нескольких метрах (ярдах) от израильского забора".
Израильская армия заявила, что сотни людей участвовали в “жестоких беспорядках” у ограждения на севере сектора Газа, добавив, что в солдат было брошено несколько “взрывных устройств и гранат”.
Напомним
Тысячи израильтян протестовали в субботу против жесткой правительственной реформы судебной системы в преддверии судебного слушания по основному элементу противоречивых реформ, которые раскололи нацию.