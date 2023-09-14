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Во время митинга в секторе Газа взорвалась бомба: пять человек погибли

Во время митинга в секторе Газа взорвалась бомба: пять человек погибли

Киев • УНН

 • 257099 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило, что в среду в результате взрыва бомбы в секторе Газа погибли по меньшей мере пятеро палестинцев. Это произошло, когда митинг, посвященный выходу Израиля из анклава в 2005 году, приобрел насильственный характер. Об этом сообщает Al Аrabiya, пишет УНН.

Детали

Толпы палестинцев, многие из которых подростки, собрались у границы с Израилем, когда вспыхнуло насилие, сообщили очевидцы и израильская армия.

Как сообщает издание, бомба, вероятно, ручная граната, которую нес протестующий, сдетонировала. 

В результате взрыва погибли пять человек и еще 19 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения, управляемое палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Источник службы безопасности ХАМАС, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что "бомба взорвалась в нескольких метрах (ярдах) от израильского забора".

Израильская армия заявила, что сотни людей участвовали в “жестоких беспорядках” у ограждения на севере сектора Газа, добавив, что в солдат было брошено несколько “взрывных устройств и гранат”.

Напомним

Тысячи израильтян протестовали в субботу против жесткой правительственной реформы судебной системы в преддверии судебного слушания по основному элементу противоречивых реформ, которые раскололи нацию.

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