Ізраїль знову сколихнули протести. Активісти виступили проти суперечливих реформ перед судовим слуханням щодо них
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Тисячі ізраїльтян протестували в суботу проти жорсткої урядової реформи судової системи напередодні судового слухання щодо основного елементу суперечливих реформ, які розкололи націю. Про це пише AFP, передає УНН.
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Відтоді, як у січні коаліційний уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху оприлюднив свої пропозиції, десятки тисяч ізраїльтян щотижня виходять на демонстрації, що стало найбільшим протестним рухом в історії країни.
За словами організаторів, у суботу акції протесту також пройшли в Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шебі, Модіїні, Герцилії та деяких інших містах.
Остання демонстрація відбулася напередодні слухання у вівторок у Верховному суді щодо скасування липневого голосування парламенту щодо обмеження так званого «застереження про розумність», яке використовується вищим судом для перегляду деяких урядових рішень.
В Ізраїлі немає конституції чи верхньої палати парламенту, і закон про «розумність» було введено, щоб дозволити суддям визначати, чи перевищив уряд свої повноваження.
Верховний суд застосував цей захід у резонансному рішенні, яке заборонило Ар’є Дері, соратнику Нетаньяху, працювати в кабінеті через засудження за ухилення від сплати податків.
Опоненти стверджують, що Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями в корупції, які він заперечує, намагався використати запропоновану юридичну реформу, щоб скасувати можливі вироки проти нього.
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