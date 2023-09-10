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Ізраїль знову сколихнули протести. Активісти виступили проти суперечливих реформ перед судовим слуханням щодо них

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Тисячі ізраїльтян протестували в суботу проти жорсткої урядової реформи судової системи напередодні судового слухання щодо основного елементу суперечливих реформ, які розкололи націю. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі 

Відтоді, як у січні коаліційний уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху оприлюднив свої пропозиції, десятки тисяч ізраїльтян щотижня виходять на демонстрації, що стало найбільшим протестним рухом в історії країни.

За словами організаторів, у суботу акції протесту також пройшли в Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шебі, Модіїні, Герцилії та деяких інших містах.

Остання демонстрація відбулася напередодні слухання у вівторок у Верховному суді щодо скасування липневого голосування парламенту щодо обмеження так званого «застереження про розумність», яке використовується вищим судом для перегляду деяких урядових рішень.

В Ізраїлі немає конституції чи верхньої палати парламенту, і закон про «розумність» було введено, щоб дозволити суддям визначати, чи перевищив уряд свої повноваження.

Верховний суд застосував цей захід у резонансному рішенні, яке заборонило Ар’є Дері, соратнику Нетаньяху, працювати в кабінеті через засудження за ухилення від сплати податків.

Опоненти стверджують, що Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями в корупції, які він заперечує, намагався використати запропоновану юридичну реформу, щоб скасувати можливі вироки проти нього.

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