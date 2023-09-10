Израиль снова всколыхнули протесты. Активисты выступили против противоречивых реформ перед судебным слушанием по ним
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Тысячи израильтян протестовали в субботу против жесткой правительственной реформы судебной системы накануне судебного слушания по основному элементу противоречивых реформ, которые раскололи нацию. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
С тех пор, как в январе коалиционное правительство прем’ер-министра Биньямина Нетаньяху обнародовало свои предложения, десятки тысяч израильтян еженедельно выходят на демонстрации, что стало крупнейшим протестным движением в истории страны.
По словам организаторов, в субботу акции протеста также прошли в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шебе, Модиине, Герцилии и некоторых других городах.
Последняя демонстрация состоялась накануне слушания во вторник в Верховном суде по отмене июльского голосования парламента по ограничению так называемой «оговорки о разумности», которая используется высшим судом для пересмотра некоторых правительственных решений.
В Израиле нет конституции или верхней палаты парламента, и закон о «разумности» был введен, чтобы позволить судьям определять, превысило ли правительство свои полномочия.
Верховный суд применил эту меру в резонансном решении, которое запретило Ар’Дери, соратнику Нетаньяху, работать в кабинете из-за осуждения за уклонение от уплаты налогов.
Оппоненты утверждают, что Нетаньяху, которого судят по обвинениям в коррупции, которые он отрицает, пытался использовать предложенную юридическую реформу, чтобы отменить возможные приговоры против него.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нидерландах полиция применила водометы во время акции протеста и задержала 2400 климатических активистов