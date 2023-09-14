Під час мітингу у секторі Газа вибухнула бомба: п'ятеро людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що в середу внаслідок вибуху бомби в секторі Газа загинули щонайменше п'ятеро палестинців. Це сталось, коли мітинг, присвячений виходу Ізраїлю з анклаву в 2005 році, набув насильницького характеру. Про це повідомляє Al Аrabiya, пише УНН.
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Натовпи палестинців, багато з яких підлітки, зібралися біля кордону з Ізраїлем, коли спалахнуло насильство, повідомили очевидці та ізраїльська армія.
Як повідомляє видання, бомба, ймовірно, ручна граната, яку ніс протестувальник, здетонувала.
У результаті вибуху загинули п'ятеро людей і ще 19 отримали поранення, повідомило міністерство охорони здоров'я, кероване палестинським угрупованням ХАМАС, яке контролює сектор Гази.
Джерело служби безпеки ХАМАС, яке відмовилося назвати своє ім'я, повідомило, що "бомба вибухнула за кілька метрів (ярдів) від ізраїльського паркану".
Ізраїльська армія заявила, що сотні людей брали участь у “жорстоких заворушеннях” біля огорожі на півночі сектора Газа, додавши, що в солдатів було кинуто кілька “вибухових пристроїв і гранат”.
Нагадаємо
Тисячі ізраїльтян протестували в суботу проти жорсткої урядової реформи судової системи напередодні судового слухання щодо основного елементу суперечливих реформ, які розкололи націю.