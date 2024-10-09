Ізраїль зазнав ракетного атаки з території Лівану: 5 поранених
Київ • УНН
ЦАХАЛ зафіксував близько 40 запусків снарядів з території Лівану по районах Верхньої Галілеї і Хайфської затоки. В результаті обстрілу п'ятеро людей отримали поранення, включаючи 16-річного хлопця.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала близько 40 запусків снарядів, випущених з території Лівану. Обстрілу зазнали райони Верхньої Галілеї і Хайфської затоки. За даними медиків, п'ятеро людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel.
Після сирен, що пролунали в районах Верхньої Галілеї і Хайфської затоки, було виявлено приблизно 40 снарядів, випущених із території Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена ВПС Ізраїлю, частина впала в цьому районі
За даними медиків, в результаті ракетного обстрілу в районі Хайфи п'ятеро людей отримали осколкові поранення.
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомляє, що в лікарню "Рамбам" везе 16-річного хлопця в стані середньої тяжкості і ще чотирьох осіб у віці від 40 до 50 років в легкому стані.
Крім того, 36-річний велосипедист дістав легкі травми внаслідок зіткнення з автомобілем під час повітряної тривоги.
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