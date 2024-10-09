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Израиль подвергся ракетной атаке с территории Ливана: 5 раненых

Израиль подвергся ракетной атаке с территории Ливана: 5 раненых

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9 октября 2024, 11:57  •  2267 просмотра

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ЦАХАЛ зафиксировал около 40 запусков снарядов с территории Ливана по районам Верхней Галилеи и Хайфского залива. В результате обстрелов пять человек получили ранения, включая 16-летнего парня.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана. Обстрелу подверглись районы Верхней Галилеи и Хайфского залива. По данным медиков, пять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel.

После сирен, прозвучавших в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных с территории Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена ВВС Израиля, часть упала в этом районе

- говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

По данным медиков, в результате ракетного обстрела в районе Хайфы пять человек получили осколочные ранения.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в больницу "Рамбам" везет 16-летнего парня в состоянии средней тяжести и еще четырех человек в возрасте от 40 до 50 лет в легком состоянии.

Кроме того, 36-летний велосипедист получил легкие травмы в результате столкновения с автомобилем во время воздушной тревоги. 

Израиль ликвидировал не только лидера «Хезболлы» Насраллу, но и двух его преемников - Нетаньяху8 октября 2024, 16:53 • 14379 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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