Із початку карантинних обмежень на кордоні виявили близько 100 порушників самоізоляції - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За минулу добу прикордонники виявили трьох порушників карантину, всього з початку обмежувальних заходів було виявлено 96 порушників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Вчора, 1 травня, в пунктах пропуску "Бориспіль" і "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, а також на ділянці відділу "Дергачі", що на Харківщині, прикордонники передали поліцейським інформацію відносно трьох порушників карантину. Осіб буде притягнуто до відповідальності", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом, від початку введення карантинних заходів з недопущення розповсюдження COVID-19 на державному кордоні виявлено вже 96 порушників правил самоізоляції.
Нагадаємо, до судів України надійшов 4 851 протокол на розгляд щодо порушення правил карантину, з них 533 повернуто судами до Національної поліції.