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С начала карантинных ограничений на границе обнаружили около 100 нарушителей самоизоляции - ГПСУ

Киев • УНН

 • 15400 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. За минувшие сутки пограничники обнаружили троих нарушителей карантина, всего с начала ограничительных мероприятий было выявлено 96 нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

С начала карантинных ограничений на границе обнаружили около 100 нарушителей самоизоляции - ГПСУ

"Вчера, 1 мая, в пунктах пропуска "Борисполь" и "Тиса" на границе с Венгрией, а также на участке отдела "Дергачи" в Харьковской области пограничники передали полицейским информацию относительно трех нарушителей карантина. Лица будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, от начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе выявлено уже 96 нарушителей правил самоизоляции.

Напомним, в суды Украины поступил 4851 протокол на рассмотрение о нарушении правил карантина, из них 533 возвращены судами в Национальную полицию.

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