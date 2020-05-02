С начала карантинных ограничений на границе обнаружили около 100 нарушителей самоизоляции - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. За минувшие сутки пограничники обнаружили троих нарушителей карантина, всего с начала ограничительных мероприятий было выявлено 96 нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера, 1 мая, в пунктах пропуска "Борисполь" и "Тиса" на границе с Венгрией, а также на участке отдела "Дергачи" в Харьковской области пограничники передали полицейским информацию относительно трех нарушителей карантина. Лица будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом, от начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе выявлено уже 96 нарушителей правил самоизоляции.
Напомним, в суды Украины поступил 4851 протокол на рассмотрение о нарушении правил карантина, из них 533 возвращены судами в Национальную полицию.