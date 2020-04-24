До судів України на розгляд надійшло понад 4800 протоколів щодо порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. До суддів України надійшло 4 851 протокол на розгляд щодо порушення правил карантину, з них 533 повернуто судами до Національної поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
Так, у Судовій владі надали оперативну інформація щодо застосування судами Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.
“Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 „Порушення правил щодо карантину людей“ Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 21 квітня”, — сказано у повідомленні.
Всього до суддів України надійшло 4 851 протокол на розгляд. Зазначається, що найбільше протоколів надійшло у Дніпропетровській області — 792, у місті Києві — 723 та Львівській області — 460. Найменше, Волинській області — 30, у Тернопільській області — 56, Хмельницькій — 79. У Чернігівській області не надійшло до суду жодного протоколу.
Нагадаємо, з початку карантину у Києві правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників карантину, так до бюджету стягнуто близько 177 тисяч гривень.