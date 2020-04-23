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З початку карантину у Києві правоохоронці склали понад 950 протоколів - Кличко

З початку карантину у Києві правоохоронці склали понад 950 протоколів - Кличко

Київ • УНН

 • 13037 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку карантину у Києві правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників карантину, так до бюджету стягнуто близько 177 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"У столиці продовжує працювати моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19. До групи ризику, що контролює центр, увійшли понад 40 тисяч киян. Тих, хто прибули з країн з великим розповсюдженням вірусу та ті, хто контактували з хворими. Моніторинговий центр здійснив вже майже 9 тисяч контактів для отримання інформації, дзвінків та опитування…Одне з головних завдань центру – це моніторинг дотримання визначення категорії самоізоляції по обсервації", - сказав Кличко. 

Кличко зауважив, що ті, хто відмовляється йти на контакт з центром далі матимуть справу з правоохоронцями.

"Зазначу, що поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції. Також у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та за порушення карантинних обмежень. Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників, з них 179 за перебування без маски у громадських місцях, 21 за перебування групою більше двох осіб. За результатами розгляду у судах, до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень", - додав мер.

Нагадаємо, станом на 13 квітня через порушення карантину в Україні склали 6042 адмінпротоколи, відкрито 56 кримінальних проваджень.

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