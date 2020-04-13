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На порушників карантину склали вже понад 6 тис. адмінпротоколів - МВС

На порушників карантину склали вже понад 6 тис. адмінпротоколів - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через порушення карантину в Україні склали 6042 адмінпротоколи, відкрито 56 кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

“Від початку карантинних заходів в країні слідчі поліції відкрили 56 кримінальних проваджень, з них: 30 за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та 26 — пов’язані з порушенням карантинних заходів. Крім того, складено 6 042 адміністративні протоколи за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше правопорушень зафіксували у Дніпропетровській області — 1 008. На другому місці Київ — 791, Львівська область — 453, Запорізька — 398, Одеська — 303 та Харківська область — 301.

“До суду вже направлено 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів. Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складено 27 адміністративних протоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 15 адмінпротоколів. Відкрито одне кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла”, — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що для забезпечення карантину та охорони публічної безпеки на службі перебуває 23 тис. 319 правоохоронців. З них 17 375 поліцейських, 3 556 військовослужбовців Національної гвардії, 242 бійці ДСНС та 1 924 працівники з числа перемінного складу закладів вищої освіти МВС, і ще 222 — НГУ.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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