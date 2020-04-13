На нарушителей карантина составили уже более 6 тыс. админпротоколов - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за нарушения карантина в Украине составили 6042 админпротокола, открыто 56 уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“С начала карантинных мероприятий в стране следователи полиции открыли 56 уголовных производств, из них 30 по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и 26 — связанные с нарушением карантинных мероприятий. Кроме того, составлено 6042 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Указано, что больше всего правонарушений зафиксировали в Днепропетровской области — 1 008. На втором месте Киев — 791, Львовская область — 453, Запорожская — 398, Одесская — 303 и Харьковская область — 301.
“В суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов. Только за прошедшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов. Открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что для обеспечения карантина и охраны публичной безопасности на службе находится 23 тыс. 319 правоохранителей. Из них 17 375 полицейских, 3556 военнослужащих Национальной гвардии, 242 бойца ГСЧС и 1924 работники из числа переменного состава высших учебных заведений МВД, и еще 222 — НГУ.
Напомним, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.