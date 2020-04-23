С начала карантина в Киеве правоохранители составили более 950 протоколов - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала карантина в Киеве правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей карантина, так в бюджет взыскано около 177 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице продолжает работать мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян. Тех, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными. Мониторинговый центр осуществил уже почти 9 тысяч контактов для получения информации, звонков и опросов... Одна из главных задач центра - это мониторинг соблюдения определения категории самоизоляции по обсервации", - сказал Кличко.
Кличко отметил, что те, кто отказывается идти на контакт с центром дальше будут иметь дело с правоохранителями.
"Отмечу, что полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Также в столице возбудили несколько уголовных производств за установление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений. Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей, из них 179 за пребывание без маски в общественных местах, 21 за пребывание группой более двух человек. По результатам рассмотрения в судах, в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен", - добавил мэр.
Напомним, по состоянию на 13 апреля из-за нарушения карантина в Украине составили 6042 админпротоколов, открыто 56 уголовных производств.