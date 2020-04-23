С начала карантина в Киеве правоохранители составили более 950 протоколов - Кличко

КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала карантина в Киеве правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей карантина, так в бюджет взыскано около 177 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.