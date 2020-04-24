В суды Украины на рассмотрение поступило более 4800 протоколов о нарушении правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. К судьям Украины поступило 4851 протокол на рассмотрение о нарушении правил карантина, из них 533 возвращены судами в Национальную полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
Так, в Судебной власти предоставили оперативную информацию по применению судами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
“Показатели по рассмотрению дел о привлечении лиц к административной ответственности по статье 44-3 „Нарушение правил карантина людей“ Кодекса Украины об административных правонарушениях по состоянию на 21 апреля”, — говорится в сообщении.
Всего к судьям Украины поступило 4851 протокол на рассмотрение. Отмечается, что больше всего протоколов поступило в Днепропетровской области — 792, в городе Киеве — 723 и Львовской области — 460. Меньше всего, Волынской области — 30, в Тернопольской области — 56, Хмельницкой — 79. В Черниговской области не поступило в суд ни одного протокола.
Напомним, с начала карантина в Киеве правоохранители составили 951 протокол к нарушителям карантина, так в бюджет взыскано около 177 тысяч гривен.