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Із 13 великих десантних кораблів росії у Чорному морі залишились 8 – експерт

Із 13 великих десантних кораблів росії у Чорному морі залишились 8 – експерт

Київ • УНН

 • 28299 перегляди

Після нападу в Чорному морі залишилося 8 з початкових 13 великих російських десантних кораблів, оскільки 5 кораблів були знищені або серйозно пошкоджені.

Із 13 великих десантних кораблів росії, які були в Чорному морі на початок широкомасштабної агресії, залишилось 8. Такі підсумки після вчорашньої атаки. Про це розповів в програмі "Лінія фронту" заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко, передає УНН.

Деталі

5 кораблів – а саме "Цезар Куніков" і ще три таких як він, а також один побільше корабель – "Саратов", – повністю знищені і затоплені, або просто отримали дуже серйозні пошкодження і зараз перебувають на довготривалому ремонті. Це означає, що вони завдання свої виконувати вже не можуть.

Дуже серйозна частина десантних сил рф вже не спроможна вже виконати завдання. Окремі менші завдання вони ще можуть виконувати, але те, для чого їх планували – для висадки десанту морської піхоти у складі бригади – вже ні

сказав Риженко.

Доповнення

Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.

російські "воєнкори" масово пишуть про відставку командувача Чорноморського флоту соколова: до чого тут "цезар куніков"15.02.24, 17:03 • 23209 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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