Из 13 больших десантных кораблей России в Черном море остались 8 - эксперт

Из 13 больших десантных кораблей россии, которые были в Черном море на начало широкомасштабной агрессии, осталось 8. Такие итоги после вчерашней атаки. Об этом рассказал в программе "Линия фронта" заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко, передает УНН.

Детали

5 кораблей - а именно "Цезарь Куников" и еще три таких как он, а также один побольше корабль - "Саратов", - полностью уничтожены и затоплены, или просто получили очень серьезные повреждения и сейчас находятся на долговременном ремонте. Это означает, что они задачи свои выполнять уже не могут.

Очень серьезная часть десантных сил рф уже не способна уже выполнить задачу. Отдельные меньшие задачи они еще могут выполнять, но то, для чего их планировали - для высадки десанта морской пехоты в составе бригады - уже нет сказал Рыженко.

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

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