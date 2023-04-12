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Італія 26 квітня представить план відновлення України

Італія 26 квітня представить план відновлення України

Київ • УНН

 • 868186 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Італія представить план відновлення України 26 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Twitter, пише УНН.

Цитата

«Телефонний дзвінок з Дмитром Кулебою. Підтвердили нашу підтримку Україні. Я перебуваю в постійному контакті з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, необхідно захистити Запорізьку АЕС. 26 квітня ми представимо план реконструкції України. Ми будемо головними героями з нашими найкращими компаніями», - написав Таяні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія наприкінці квітня збирається провести конференцію щодо відновлення України

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив допомогу необхідну Україні для перемоги над рф з очільником італійського МЗС Антоніо Таяні.

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