Італія 26 квітня представить план відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Італія представить план відновлення України 26 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Twitter, пише УНН.
Цитата
«Телефонний дзвінок з Дмитром Кулебою. Підтвердили нашу підтримку Україні. Я перебуваю в постійному контакті з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, необхідно захистити Запорізьку АЕС. 26 квітня ми представимо план реконструкції України. Ми будемо головними героями з нашими найкращими компаніями», - написав Таяні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія наприкінці квітня збирається провести конференцію щодо відновлення України
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив допомогу необхідну Україні для перемоги над рф з очільником італійського МЗС Антоніо Таяні.