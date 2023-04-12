Италия 26 апреля представит план восстановления Украины

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«Телефонный звонок с Дмитрием Кулебой. Подтвердили нашу поддержку Украине. Я нахожусь в постоянном контакте с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, необходимо защитить Запорожскую АЭС. 26 апреля мы представим план реконструкции Украины. Мы будем главными героями с нашими лучшими компаниями», - написал Таяни.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил помощь необходимую Украине для победы над рф с главой итальянского МИД Антонио Таяни.