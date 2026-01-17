Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкції

В Італії днями фінансова поліція та митне управління Бріндізі затримали в порту столиці Апулії судно під прапором невеликого острова в Океанії, яке прибуло з російських територіальних вод у Чорному морі, пише УНН з посиланням на RaiNews.

Деталі

Судно, як повідомляється, "перевозило 33 000 тонн чорних металів, що перевозилися, порушуючи санкції, введені проти російської федерації після вторгнення в Україну".

"Екстренне превентивне вилучення" було підтверджено слідчим суддею Бріндізі та затверджено апеляційним судом. Імпортер, судновласник та кілька членів екіпажу, як вказано, перебувають під слідством за обвинуваченням в ухиленні від дотримання обмежувальних заходів ЄС.

Після прибуття судна в порт Бріндізі митне агентство перевірило імпортну декларацію щодо наявності будь-яких заборон і обмежень, беручи до уваги як тип товарів, що перевозяться, так і їх географічне походження.

Як пише італійська фінансова поліція, подальші перевірки виявили "серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни в бортовому документі". "Зокрема, перевірка Guardia di Finanza низки документів та аналіз даних, вилучених із навігаційної системи, підтвердили, що судно знаходилося в Новоросійську (підсанкційному порту російської федерації) з 13 по 16 листопада 2025 року, виконуючи заборонені операції з навантаження вантажів", - ідеться у публікації.

Подальші перевірки і супутниковий аналіз, як вказано, також виявили, що система AIS - GPS-транспондер, що дозволяє суднам ідентифікувати себе і надавати своє місце розташування, курс і швидкість у режимі реального часу - була деактивована поблизу російського порту Новоросійськ, ймовірно, з метою уникнення геолокації та перешкоджання інспекційній діяльності компетентних органів. Додаткові докази цього були отримані завдяки зверненню до бази даних Lloyd's S&P Global Maritime, яка використовується митним агентством країни.

Усі проведені розслідування дозволили "точно реконструювати маршрут та операції судна у порушення Регламенту ЄС про санкції проти російської федерації, попри оманливі заяви капітана та спроби перешкодити розгляду справи шляхом зміни документів та деактивації транспондера".

