Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкции

В Италии на днях финансовая полиция и таможенное управление Бриндизи задержали в порту столицы Апулии судно под флагом небольшого острова в Океании, которое прибыло из российских территориальных вод в Черном море, пишет УНН со ссылкой на RaiNews.

Детали

Судно, как сообщается, "перевозило 33 000 тонн черных металлов, перевозимых в нарушение санкций, введенных против российской федерации после вторжения в Украину".

"Экстренное превентивное изъятие" было подтверждено следственным судьей Бриндизи и утверждено апелляционным судом. Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа, как указано, находятся под следствием по обвинению в уклонении от соблюдения ограничительных мер ЕС.

После прибытия судна в порт Бриндизи таможенное агентство проверило импортную декларацию на предмет наличия каких-либо запретов и ограничений, принимая во внимание как тип перевозимых товаров, так и их географическое происхождение.

Как пишет итальянская финансовая полиция, дальнейшие проверки выявили "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовом документе". "В частности, проверка Guardia di Finanza ряда документов и анализ данных, изъятых из навигационной системы, подтвердили, что судно находилось в Новороссийске (подсанкционном порту российской федерации) с 13 по 16 ноября 2025 года, выполняя запрещенные операции по погрузке грузов", - говорится в публикации.

Дальнейшие проверки и спутниковый анализ, как указано, также выявили, что система AIS - GPS-транспондер, позволяющий судам идентифицировать себя и предоставлять свое местоположение, курс и скорость в режиме реального времени - была деактивирована вблизи российского порта Новороссийск, вероятно, с целью избежания геолокации и препятствования инспекционной деятельности компетентных органов. Дополнительные доказательства этого были получены благодаря обращению к базе данных Lloyd's S&P Global Maritime, которая используется таможенным агентством страны.

Все проведенные расследования позволили "точно реконструировать маршрут и операции судна в нарушение Регламента ЕС о санкциях против российской федерации, несмотря на обманчивые заявления капитана и попытки помешать рассмотрению дела путем изменения документов и деактивации транспондера".

Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля