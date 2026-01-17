Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкции

$43.180.08
09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
17 января, 03:45
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране
17 января, 04:30
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут
06:41
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации
06:59
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
07:26
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
17 января, 03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке
17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования
16 января, 19:05
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
16 января, 10:34
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкции

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Италии финансовая полиция задержала судно из Океании, прибывшее из России с 33 000 тоннами черных металлов. Судно нарушило санкции ЕС, а его экипаж пытался скрыть маршрут.

Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкции

В Италии на днях финансовая полиция и таможенное управление Бриндизи задержали в порту столицы Апулии судно под флагом небольшого острова в Океании, которое прибыло из российских территориальных вод в Черном море, пишет УНН со ссылкой на RaiNews.

Детали

Судно, как сообщается, "перевозило 33 000 тонн черных металлов, перевозимых в нарушение санкций, введенных против российской федерации после вторжения в Украину".

"Экстренное превентивное изъятие" было подтверждено следственным судьей Бриндизи и утверждено апелляционным судом. Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа, как указано, находятся под следствием по обвинению в уклонении от соблюдения ограничительных мер ЕС.

После прибытия судна в порт Бриндизи таможенное агентство проверило импортную декларацию на предмет наличия каких-либо запретов и ограничений, принимая во внимание как тип перевозимых товаров, так и их географическое происхождение.

Как пишет итальянская финансовая полиция, дальнейшие проверки выявили "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовом документе". "В частности, проверка Guardia di Finanza ряда документов и анализ данных, изъятых из навигационной системы, подтвердили, что судно находилось в Новороссийске (подсанкционном порту российской федерации) с 13 по 16 ноября 2025 года, выполняя запрещенные операции по погрузке грузов", - говорится в публикации.

Дальнейшие проверки и спутниковый анализ, как указано, также выявили, что система AIS - GPS-транспондер, позволяющий судам идентифицировать себя и предоставлять свое местоположение, курс и скорость в режиме реального времени - была деактивирована вблизи российского порта Новороссийск, вероятно, с целью избежания геолокации и препятствования инспекционной деятельности компетентных органов. Дополнительные доказательства этого были получены благодаря обращению к базе данных Lloyd's S&P Global Maritime, которая используется таможенным агентством страны.

Все проведенные расследования позволили "точно реконструировать маршрут и операции судна в нарушение Регламента ЕС о санкциях против российской федерации, несмотря на обманчивые заявления капитана и попытки помешать рассмотрению дела путем изменения документов и деактивации транспондера".

Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля
12.01.26, 12:33

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Италия
Украина