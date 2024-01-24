Італія спростувала заяву росії про загибель італійського офіцера в Україні

Італія в середу спростувала заяву росії про загибель італійського військового в Україні, назвавши її фейковою новиною, що використовується як зброя для психологічної війни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Міністерство оборони Італії заявило, що підполковник Клаудіо Кастілья помер в Італії з природних причин, після того, як посольство росії в ПАР перепостило повідомлення про те, що Кастілья начеб то був знайдений мертвим в Україні.

Міністерство оборони Італії рішуче заперечує цю жахливу брехню, опубліковану в соцмережі Х посольства росії в ПАР, і застерігає сіячів ненависті від подальшого поширення цих жахливих фейкових новин. Хіба не так ведеться психологічна війна, яка примножує горе сім'ї підполковника Клаудіо Кастілья?, - - йдеться в заяві.

Нагадаємо

Уряд Італії підтримав продовження повноважень щодо надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року, що очікує схвалення обома палатами парламенту.

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