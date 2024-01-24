Италия опровергла заявление россии о гибели итальянского офицера в Украине

Италия в среду опровергла заявление россии о гибели итальянского военного в Украине, назвав его фейковой новостью, используемой как оружие для психологической войны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Италии заявило, что подполковник Клаудио Кастилья умер в Италии по естественным причинам, после того, как посольство россии в ЮАР перепостило сообщение о том, что Кастилья вроде бы был найден мертвым в Украине.

Министерство обороны Италии решительно отрицает эту ужасную ложь, опубликованную в соцсети Х посольства россии в ЮАР, и предостерегает сеятелей ненависти от дальнейшего распространения этих ужасных фейковых новостей. Разве не так ведется психологическая война, которая приумножает горе семьи подполковника Клаудио Кастилья - говорится в заявлении.

Напомним

Правительство Италии поддержало продление полномочий по предоставлению военной помощи Украине до конца 2024 года, что ожидает одобрения обеих палат парламента.

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