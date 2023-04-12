ISW: у рф створюють єдиний "авторитарний" цифровий реєстр для підвищення ефективності видачі повісток

ukru
Ексклюзив
15:02 • 34008 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 61826 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 96104 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 222582 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 165974 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 164535 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 253576 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454054 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345498 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357153 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 191054 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 163556 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 134555 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 125001 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 88673 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 222640 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 253617 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 493591 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 629059 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 654343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 38788 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 46965 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 125001 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 163556 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 191054 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ISW: у рф створюють єдиний "авторитарний" цифровий реєстр для підвищення ефективності видачі повісток

ISW: у рф створюють єдиний "авторитарний" цифровий реєстр для підвищення ефективності видачі повісток

Київ • УНН

 • 1090679 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Кремлі ухвалили закон про використання єдиного цифрового "авторитарного" реєстру для підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з російськими ухильниками від призову, про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

У ISW зазначили, що російська держдума 11 квітня ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення єдиного цифрового реєстру громадян росії, які підлягають призову на військову службу.

"Російські військкомати використовуватимуть цифровий реєстр для вручення повісток на військову службу", - говорять аналітики.

В Інституті повідомили, що єдиний реєстр збирає персональну ідентифікаційну інформацію про громадян росії: медичні дані, дані про освіту та місце проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані, дані від багатьох російських юридичних осіб, включаючи федеральну податкову службу рф, слідчі органи, суди, медичні установи, російський фонд пенсійного та соціального страхування, центральну виборчу комісію, а також федеральні та місцеві органи влади.

"Призвані особи не мають права залишати Росію і зобов'язані з'явитися до військкомату впродовж 20 днів з моменту отримання повістки. Закон забороняє викликаним особам, які мають 20-денне прострочення явки за повісткою, керувати транспортними засобами, купувати або продавати нерухомість, а також брати кредити", - йдеться в аналізі.

Один з російських законодавців заявив, що закон виправить деякі бюрократичні недоліки, які з'явилися під час часткової мобілізації в росії у вересні 2022 року, йдеться в аналізі.

"Деякі російські мілблогери, які давно агітують за більш агресивну політику формування збройних сил, похвалили закон і заявили, що він є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством та урядом", - говорять аналітики.

Нагадаємо

Власник ПВК "вагнер" євген пригожин прагне отримати контроль над однією з політичних російських партій для реалізації власних політичних амбіції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52