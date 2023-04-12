ISW: у рф створюють єдиний "авторитарний" цифровий реєстр для підвищення ефективності видачі повісток
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Кремлі ухвалили закон про використання єдиного цифрового "авторитарного" реєстру для підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з російськими ухильниками від призову, про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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У ISW зазначили, що російська держдума 11 квітня ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення єдиного цифрового реєстру громадян росії, які підлягають призову на військову службу.
"Російські військкомати використовуватимуть цифровий реєстр для вручення повісток на військову службу", - говорять аналітики.
В Інституті повідомили, що єдиний реєстр збирає персональну ідентифікаційну інформацію про громадян росії: медичні дані, дані про освіту та місце проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані, дані від багатьох російських юридичних осіб, включаючи федеральну податкову службу рф, слідчі органи, суди, медичні установи, російський фонд пенсійного та соціального страхування, центральну виборчу комісію, а також федеральні та місцеві органи влади.
"Призвані особи не мають права залишати Росію і зобов'язані з'явитися до військкомату впродовж 20 днів з моменту отримання повістки. Закон забороняє викликаним особам, які мають 20-денне прострочення явки за повісткою, керувати транспортними засобами, купувати або продавати нерухомість, а також брати кредити", - йдеться в аналізі.
Один з російських законодавців заявив, що закон виправить деякі бюрократичні недоліки, які з'явилися під час часткової мобілізації в росії у вересні 2022 року, йдеться в аналізі.
"Деякі російські мілблогери, які давно агітують за більш агресивну політику формування збройних сил, похвалили закон і заявили, що він є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством та урядом", - говорять аналітики.
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