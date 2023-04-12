ISW: в рф создают единый "авторитарный" цифровой реестр для повышения эффективности выдачи повесток
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В кремле приняли закон об использовании единого цифрового "авторитарного" реестра для повышения эффективности выдачи повесток и борьбы с российскими уклонистами от призыва, об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.
Детали
В ISW отметили, что российская госдума 11 апреля приняла в третьем чтении законопроект о создании единого цифрового реестра граждан россии, подлежащих призыву на военную службу.
"Российские военкоматы будут использовать цифровой реестр для вручения повесток на военную службу", - говорят аналитики.
В Институте сообщили, что единый реестр собирает персональную идентификационную информацию о гражданах россии: медицинские данные, данные об образовании и месте жительства, статус иностранного гражданства, страховые и налоговые данные, данные от многих российских юридических лиц, включая федеральную налоговую службу рф, следственные органы, суды, медицинские учреждения, российский фонд пенсионного и социального страхования, центральную избирательную комиссию, а также федеральные и местные органы власти.
"Призванные лица не имеют права покидать россию и обязаны явиться в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки. Закон запрещает призванным лицам, имеющим 20-дневную просрочку явки по повестке, управлять транспортными средствами, покупать или продавать недвижимость, а также брать кредиты", - говорится в анализе.
Один из российских законодателей заявил, что закон исправит некоторые бюрократические недостатки, которые появились во время частичной мобилизации в россии в сентябре 2022 года, говорится в анализе.
"Некоторые российские милблогеры, которые давно агитируют за более агрессивную политику формирования вооруженных сил, похвалили закон и заявили, что он является примером здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством", - говорят аналитики.
Напомним
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