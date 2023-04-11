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ISW: пригожин хоче отримати контроль над політичною партією

ISW: пригожин хоче отримати контроль над політичною партією

Київ • УНН

 • 609808 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Власник ПВК "вагнер" євген пригожин прагне отримати контроль над однією з політичних російських партій для реалізації власних політичних амбіції, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

У Інституті вивчення війни, посилаючись на російське опозиційне видання "Медуза" зазначили, що активна співпраця пригожина з членами партії "Справедлива Росія - За правду", ймовірно, свідчить про те, що він прагне контролювати партію.

"Видання "Медуза" зазначає, що чотири члени партії покинули її, щоб сформувати новий рух, причому деякі з них назвали причиною свого виходу - зближення між лідером партії Сергієм Мироновим та Пригожиним", - зазначають в ISW.

Аналітики говорять, що визнання Мироновим "вагнера" в росії може спровокувати подальшу фракціоналізацію всередині Кремля.

"Два кремлівських джерела та один інсайдер в уряді Санкт-Петербурга стверджували, що Пригожин прагне зайняти керівну посаду в петербурзькому відділенні "Справедливої Росії - За правду", щоб конкурувати з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим за вплив в місті", - йдеться в аналізі.

Джерела "Медузи" стверджують, що пригожина раніше цікавили інвестиції у політичну партію "Родіна" і він може бути зацікавлений в отриманні посади федерального рівня.

"Миронов, ймовірно, намагається відновити свій політичний вплив і використати Пригожина як покровителя власних політичних амбіцій", - говорять в Інституті вивчення війни.

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