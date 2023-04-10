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У  ряди "вагнерівців" вербують використовуючи пошту

У  ряди "вагнерівців" вербують використовуючи пошту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Жителів Кубані вербують у ряди ПВК "Вагнер" за допомогою пошти.У Краснодарі, Тихорецькому та Геленджику повідомили про отримання звичайною поштою листівок ПВК "Вагнер" із закликом вступати до лав найманців, передає УНН з посиланням на "Кавказ.Реалії".

Цитата

"Через бот зворотного зв'язку активістам надійшли близько ста повідомлень із отриманою через поштові скриньки рекламою найманства. Багато звернених надіслали фото листівок, додали в комітеті", - зазначає видання.

Деталі

У листі зазначені умови служби у складі ПВК. А саме: вік від 21 до 60 років, армійський досвід необов'язковий, зарплатня від 240 тисяч рублів, передбачені премії. Лист підписаний полковником у відставці, учасником воєн в Афганістані та Чечні Андрієм Трошевим.

У Пресслужбі засновника "Вагнер" євгена пригожина підтвердили, що листівки розсилає його організація.

Такі самі листи отримали й жителі Свердловської області, Красноярського краю, Адигеї та ще низки регіонів рф.

Нагадаємо

Законодавство рф забороняє діяльність приватних військових компаній.

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