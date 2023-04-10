В ряды "вагнеровцев" вербуют используя почту

Цитата

"Через бот обратной связи активисты получили около ста сообщений с полученной через почтовые ящики рекламой наемничества. Многие обратившиеся прислали фото листовок, добавили в комитете", - отмечает издание.

Детали

В письме указаны условия службы в составе ЧВК. А именно: возраст от 21 до 60 лет, армейский опыт необязателен, зарплата от 240 тысяч рублей, предусмотрены премии. Письмо подписано полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.

В пресс-службе основателя "Вагнер" евгения пригожина подтвердили, что листовки рассылает его организация.

Такие же письма получили и жители Свердловской области, Красноярского края, Адыгеи и еще ряда регионов рф.

Напомним

Законодательство рф запрещает деятельность частных военных компаний.