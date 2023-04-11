ISW: пригожин хочет получить контроль над политической партией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Владелец ЧВК "вагнер" евгений пригожин стремится получить контроль над одной из политических российских партий для реализации собственных политических амбиций, об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает УНН.
Детали
В Институте изучения войны, ссылаясь на российское оппозиционное издание "Медуза" отметили, что активное сотрудничество пригожина с членами партии "Справедливая Россия - За правду", вероятно, свидетельствует о том, что он стремится контролировать партию.
"Издание "Медуза" отмечает, что четыре члена партии покинули ее, чтобы сформировать новое движение, причем некоторые из них назвали причиной своего ухода - сближение между лидером партии Сергеем Мироновым и Пригожиным", - отмечают в ISW.
Аналитики говорят, что признание Мироновым "вагнера" в россии может спровоцировать дальнейшую фракционализацию внутри Кремля.
"Два кремлевских источника и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга утверждали, что Пригожин стремится занять руководящую должность в петербургском отделении "Справедливой России - За правду", чтобы конкурировать с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе", - говорится в анализе.
Источники "Медузы" утверждают, что пригожина ранее интересовали инвестиции в политическую партию "Родина" и он может быть заинтересован в получении должности федерального уровня.
"Миронов, вероятно, пытается восстановить свое политическое влияние и использовать Пригожина как покровителя собственных политических амбиций", - говорят в Институте изучения войны.
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