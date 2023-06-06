Історія жительки Черкащини, яка змінює життя громади завдяки участі у грантових конкурсах

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 4282 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 9830 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 21283 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26193 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 63169 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52161 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53191 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117512 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182399 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 204612 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 40265 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21823 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19833 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 11039 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43673 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 21252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43689 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 63144 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 204606 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 7616 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7840 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22143 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26835 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42717 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Історія жительки Черкащини, яка змінює життя громади завдяки участі у грантових конкурсах

Київ • УНН

 • 298427 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Жителька Водяницької громади Черкаської області Світлана Літвінчук вже 5 років займається громадською діяльністю та залучає грантові кошти для реалізації проєктів, що покращують життя громади. У 2019 вчителька англійської мови вирішила опанувати нову професію та розібратися, як брати участь грантових конкурсах. За цей час жінка подала близько 80 заявок, а починала Світлана з конкурсу “Час діяти, Україно” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Історія жительки Черкащини, яка змінює життя громади завдяки участі у грантових конкурсах

Деталі

Перший досвід з поданням заявки на грантовий конкурс виявився невдалим. Жінка пояснює це тим, що їй бракувало досвіду.

Цитата

“Першу заявку я написала на конкурс “Час діяти Україно 2019”. Тоді не виграла - це й зрозуміло, я тоді зовсім не мала досвіду. Але наступного року подала 7 проєктів і виграла відразу 3! З того часу ми щорічно подаємо 6-8 заявок.

Кожна ідея - це інструмент вирішення певної проблеми в громаді. Разом з головою громади, командою ми аналізуємо, що саме потрібно змінити, і за допомогою яких програм це можна зробити”, - розповіла Світлана.

Щорічно жінка подає свої заявки на конкурс “Час діяти, Україно” від “МХП-Громаді”. Окрім того, вона подавалася на програми Фонду “Східна Європа”, “Мережі 100 відсотків життя Рівне”, Міжнародного Фонду "Відродження" та Care Dautschland, на конкурс “На місцевих ініціативах будується сильна Україна” від Спілки Громадські Ініціативи України, на проєкт Партнерства “СпільноФонд”, реалізований в синергії Фонду "Подільська громада" та "МХП-Громаді" за підтримки Isar Ednannia та Агентства США з міжнародного розвитку. За 5 років жінці вдалося отримати грантову підтримку для 17 проєктів різних напрямків.

“Маю особливу симпатію до проєкту "Вітамінка": вже третій рік у двох навчальних закладах функціонують теплички, де діти з вчителями вирощують зелень. Пишаюся проєктом "Крок у майбутнє" зі збору пластику в с. Чижівка, плануємо масштабування ініціативи на інші села. Звичайно, бачимо потужні результати проєктів, спрямованих на інтеграцію переселенців”, - зазначила Літвінчук.

Нагадаємо

​​Десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу “Варто Робити своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16