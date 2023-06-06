Історія жительки Черкащини, яка змінює життя громади завдяки участі у грантових конкурсах

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Перший досвід з поданням заявки на грантовий конкурс виявився невдалим. Жінка пояснює це тим, що їй бракувало досвіду.

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“Першу заявку я написала на конкурс “Час діяти Україно 2019”. Тоді не виграла - це й зрозуміло, я тоді зовсім не мала досвіду. Але наступного року подала 7 проєктів і виграла відразу 3! З того часу ми щорічно подаємо 6-8 заявок.

Кожна ідея - це інструмент вирішення певної проблеми в громаді. Разом з головою громади, командою ми аналізуємо, що саме потрібно змінити, і за допомогою яких програм це можна зробити”, - розповіла Світлана.

Щорічно жінка подає свої заявки на конкурс “Час діяти, Україно” від “МХП-Громаді”. Окрім того, вона подавалася на програми Фонду “Східна Європа”, “Мережі 100 відсотків життя Рівне”, Міжнародного Фонду "Відродження" та Care Dautschland, на конкурс “На місцевих ініціативах будується сильна Україна” від Спілки Громадські Ініціативи України, на проєкт Партнерства “СпільноФонд”, реалізований в синергії Фонду "Подільська громада" та "МХП-Громаді" за підтримки Isar Ednannia та Агентства США з міжнародного розвитку. За 5 років жінці вдалося отримати грантову підтримку для 17 проєктів різних напрямків.

“Маю особливу симпатію до проєкту "Вітамінка": вже третій рік у двох навчальних закладах функціонують теплички, де діти з вчителями вирощують зелень. Пишаюся проєктом "Крок у майбутнє" зі збору пластику в с. Чижівка, плануємо масштабування ініціативи на інші села. Звичайно, бачимо потужні результати проєктів, спрямованих на інтеграцію переселенців”, - зазначила Літвінчук.

Нагадаємо

​​Десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу “Варто Робити своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.