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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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История жительницы Черкасской области, которая меняет жизнь громады благодаря участию в грантовых конкурсах

Киев • УНН

 • 298427 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Жительница Водяницкой громады Черкасской области Светлана Литвинчук уже 5 лет занимается общественной деятельностью и привлекает грантовые средства для реализации проектов, улучшающих жизнь громады. В 2019 году учительница английского языка решила освоить новую профессию и разобраться, как участвовать в грантовых конкурсах. За это время женщина подала около 80 заявок, а начинала Светлана с конкурса “Время действовать, Украина” от благотворительного фонда “МХП-Громаді”. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

История жительницы Черкасской области, которая меняет жизнь громады благодаря участию в грантовых конкурсах

Детали

Первый опыт с подачей заявки на грантовый конкурс оказался неудачным. Женщина объясняет это тем, что ей не хватало опыта.

Цитата

“Первую заявку я написала на конкурс “Время действовать Украина 2019”. Тогда не выиграла - это и понятно, я тогда совсем не имела опыта. Но в следующем году подала 7 проектов и выиграла сразу 3! С тех пор мы ежегодно подаем 6-8 заявок.

Каждая идея - это инструмент решения определенной проблемы в громаде. Вместе с главой громады, командой мы анализируем, что именно нужно изменить, и с помощью каких программ это можно сделать”, - рассказала Светлана.

Ежегодно женщина подает свои заявки на конкурс “Время действовать, Украина” от “МХП-Громаді”. Кроме того, она подавалась на программы Фонда “Восточная Европа”, “Сети 100 процентов жизни Ровно”, Международного Фонда "Возрождение" и Care Dautschland, на конкурс “На местных инициативах строится сильная Украина” от Союза Общественные Инициативы Украины, на проект Партнерства “СпільноФонд”, реализованный в синергии Фонда "Подольская громада" и "МХП-Громаді" при поддержке Isar Ednannia и Агентства США по международному развитию. За 5 лет женщине удалось получить грантовую поддержку для 17 проектов различных направлений.

“Имею особую симпатию к проекту "Витаминка": уже третий год в двух учебных заведениях функционируют теплички, где дети с учителями выращивают зелень. Горжусь проектом "Шаг в будущее" по сбору пластика в с. Чижовка, планируем масштабирование инициативы на другие села. Конечно, видим мощные результаты проектов, направленных на интеграцию переселенцев”, - отметила Литвинчук.

Напомним

Десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса “Стоит Делать свое”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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