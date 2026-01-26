Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
16:43 • 1864 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 9644 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 15480 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 17770 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 31401 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 22972 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44049 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21824 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40119 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23644 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.5м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 33221 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 29575 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35303 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 24930 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 17241 перегляди
Публікації
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 1860 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 31393 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44046 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35428 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 12 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 4144 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 4874 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 10721 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 33853 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
ChatGPT

Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Режисер Боббі Мореско екранізує біографію Джорджо Армані під робочою назвою "Armani - The King of Fashion". Фільм охопить становлення бренду та вплив дизайнера на кінематограф.

Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско

Знаменитий американський режисер, кінопродюсер та володар Оскара Боббі Мореско долучився до створення художньої біографії, присвяченої легендарному модельєру Джорджо Армані, який помер минулої осені. Проєкт отримав робочу назву "Armani - The King of Fashion". Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Відомо, що над сценарієм майбутньої стрічки Мореско працює разом зі своєю донькою, тоді як продюсерські функції взяв на себе італієць Андреа Ієрволіно. Повідомляється, що автори фільму мають намір відтворити ключові етапи становлення Армані - від пошуків власної естетики до формування одного з найвпливовіших модних брендів у світі з мільярдними оборотами.

Значну увагу у фільмі планують приділити взаємодії дизайнера з кінематографом. Стиль Армані став невід’ємною частиною голлівудської культури, а його роботи десятиліттями визначали образи зірок світового масштабу на екрані та поза ним.

Наразі творці картини не розкривають, чи буде у фокусі стрічки приватне життя модельєра, який ретельно оберігав особистий простір, а також чи залучалися представники родини Армані до реалізації проєкту.

Попри те, що ім’я Джорджо Армані нерозривно пов’язане з Італією, зйомки, швидше за все, відбуватиметься за кордоном. Продюсер пояснює такий вибір складною фінансово-адміністративною ситуацією, яка нині створює серйозні перепони для великих кіновиробництв у країні.

Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу12.09.25, 14:41 • 3759 переглядiв

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Режисер
Бренд
Фільм
Італія