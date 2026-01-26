Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско

Знаменитий американський режисер, кінопродюсер та володар Оскара Боббі Мореско долучився до створення художньої біографії, присвяченої легендарному модельєру Джорджо Армані, який помер минулої осені. Проєкт отримав робочу назву "Armani - The King of Fashion". Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Відомо, що над сценарієм майбутньої стрічки Мореско працює разом зі своєю донькою, тоді як продюсерські функції взяв на себе італієць Андреа Ієрволіно. Повідомляється, що автори фільму мають намір відтворити ключові етапи становлення Армані - від пошуків власної естетики до формування одного з найвпливовіших модних брендів у світі з мільярдними оборотами.

Значну увагу у фільмі планують приділити взаємодії дизайнера з кінематографом. Стиль Армані став невід’ємною частиною голлівудської культури, а його роботи десятиліттями визначали образи зірок світового масштабу на екрані та поза ним.

Наразі творці картини не розкривають, чи буде у фокусі стрічки приватне життя модельєра, який ретельно оберігав особистий простір, а також чи залучалися представники родини Армані до реалізації проєкту.

Попри те, що ім’я Джорджо Армані нерозривно пов’язане з Італією, зйомки, швидше за все, відбуватиметься за кордоном. Продюсер пояснює такий вибір складною фінансово-адміністративною ситуацією, яка нині створює серйозні перепони для великих кіновиробництв у країні.

Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу