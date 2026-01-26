Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско

$43.140.03
Эксклюзив
16:43 • 2008 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 9870 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 15592 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 17835 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 31493 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23003 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44103 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21837 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40153 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23657 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 32 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 4158 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 4896 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 10733 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 33866 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Режиссер Бобби Мореско экранизирует биографию Джорджо Армани под рабочим названием "Armani - The King of Fashion". Фильм охватит становление бренда и влияние дизайнера на кинематограф.

Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско

Знаменитый американский режиссер, кинопродюсер и обладатель Оскара Бобби Мореско присоединился к созданию художественной биографии, посвященной легендарному модельеру Джорджо Армани, который умер прошлой осенью. Проект получил рабочее название "Armani - The King of Fashion". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Известно, что над сценарием будущей ленты Мореско работает вместе со своей дочерью, тогда как продюсерские функции взял на себя итальянец Андреа Иерволино. Сообщается, что авторы фильма намерены воссоздать ключевые этапы становления Армани - от поисков собственной эстетики до формирования одного из самых влиятельных модных брендов в мире с миллиардными оборотами.

Значительное внимание в фильме планируют уделить взаимодействию дизайнера с кинематографом. Стиль Армани стал неотъемлемой частью голливудской культуры, а его работы десятилетиями определяли образы звезд мирового масштаба на экране и вне его.

Сейчас создатели картины не раскрывают, будет ли в фокусе ленты частная жизнь модельера, который тщательно оберегал личное пространство, а также привлекались ли представители семьи Армани к реализации проекта.

Несмотря на то, что имя Джорджо Армани неразрывно связано с Италией, съемки, скорее всего, будут проходить за границей. Продюсер объясняет такой выбор сложной финансово-административной ситуацией, которая сейчас создает серьезные препятствия для крупных кинопроизводств в стране.

Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу12.09.25, 14:41 • 3759 просмотров

Станислав Кармазин

