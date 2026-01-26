Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско

Знаменитый американский режиссер, кинопродюсер и обладатель Оскара Бобби Мореско присоединился к созданию художественной биографии, посвященной легендарному модельеру Джорджо Армани, который умер прошлой осенью. Проект получил рабочее название "Armani - The King of Fashion". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Известно, что над сценарием будущей ленты Мореско работает вместе со своей дочерью, тогда как продюсерские функции взял на себя итальянец Андреа Иерволино. Сообщается, что авторы фильма намерены воссоздать ключевые этапы становления Армани - от поисков собственной эстетики до формирования одного из самых влиятельных модных брендов в мире с миллиардными оборотами.

Значительное внимание в фильме планируют уделить взаимодействию дизайнера с кинематографом. Стиль Армани стал неотъемлемой частью голливудской культуры, а его работы десятилетиями определяли образы звезд мирового масштаба на экране и вне его.

Сейчас создатели картины не раскрывают, будет ли в фокусе ленты частная жизнь модельера, который тщательно оберегал личное пространство, а также привлекались ли представители семьи Армани к реализации проекта.

Несмотря на то, что имя Джорджо Армани неразрывно связано с Италией, съемки, скорее всего, будут проходить за границей. Продюсер объясняет такой выбор сложной финансово-административной ситуацией, которая сейчас создает серьезные препятствия для крупных кинопроизводств в стране.

